Capello: "Modric domina in Serie A, è davvero incredibile"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato così del confronto tra Luka Modric e Kevin De Bruyne in Milan-Napoli di domenica: "Se De Bruyne ha perso il duello con Modric? Assolutamente. Modric domina in Serie A, mentre De Bruyne a San Siro non ha dominato, anzi... A me pare fatichi a trovare la posizione, passeggia per il campo senza dare l’impressione di sentirsi a suo agio. Poi chiaro, un paio di volte ti fa il passaggio che altri manco immaginano. Ma il suo impatto è molto estemporaneo.
Modric è incredibile. Che avesse qualità, visione di gioco e personalità lo davamo tutti per scontato: sono doni che non perdi con l’età. Chi, però, immaginava fosse ancora così straordinario dal punto di vista fisico? E poi, dopo aver vinto tutto a Madrid, Luka è ancora lì che si lancia in tackle e fa la corsa in più per difendere il vantaggio. È un campione e mi sembra senta e si giovi del peso della responsabilità di essere leader pure al Milan".
