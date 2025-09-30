Amelia: "La lite Allegri-Ibra costò lo scudetto al Milan. Gol Muntari? L’ingiustizia più grande subita in carriera"

MilanNews.it
di Enrico Ferrazzi

Marco Amelia, ex portiere rossonera, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport perchè il suo Milan, allenato da Allegri, non riuscì a vincere il secondo scudetto di fila dopo quello della stagione 2010-2011: "Il dualismo con Abbiati? È stata una concorrenza leale che ha portato entrambi a fare ottime cose. Quel Milan era fortissimo, un peccato non aver fatto il bis scudetto".

Che cosa è successo? Colpa di un battibecco tra Allegri e Ibrahimovic in Champions. Negli ottavi avevamo vinto 4-0 all’andata e al ritorno Allegri portò due portieri in panchina (all’epoca si andava ancora in 7), che per Zlatan significava avere una mentalità perdente. Perdemmo 3-0 con miracolo di Abbiati nel finale ma passammo il turno, Max tornò dalle interviste ridendo, Zlatan non la prese bene e glielo fece notare in modo ruvido. Per me quel giorno si è rotto qualcosa: avevamo 10 punti sulla Juventus e buttammo via il campionato. In quella stagione ci fu anche il famoso gol di Muntari, l’ingiustizia più grande subita in carriera".
 