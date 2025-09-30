Capello su Juventus-Milan: "I bianconeri sono più indietro rispetto ai rossoneri. A Tudor servirebbe uno come Modric"

In merito al ritorno in campo di Rafael Leao, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Allegri è primo e non ha praticamente ancora avuto Leao? Vero, ma forse anche per questo ha trovato subito equilibrio, con Gimenez che si sacrifica molto in fase di non possesso. Se con il ritorno al 100% di Leao il Milan rischierà di perdere questo equilibrio? Da quel che so, Allegri crede molto in Leao e allora io non posso che fidarmi di Max. Di sicuro il portoghese dovrà dare di più rispetto a quanto ha dato in passato: il Milan oggi ha diversi leader e anche la concorrenza in attacco, con l’arrivo di Nkunku, non può permettere a Rafa di ciondolare come ogni tanto gli è capitato".

Domenica il Milan è atteso da un altro big-match, stavolta in casa della Juventus: "I bianconeri sono più indietro rispetto al Milan, non hanno ancora un gioco definito, vivono delle fiammate di Yildiz e Conceiçao. In più, saranno reduci da una trasferta delicata in Champions contro il Villarreal. Ma al di là del momento, alla Juve manca qualità e pensiero in mediana. Ecco, pure a Tudor servirebbe un bel Modric".

