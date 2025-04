Gullit: "Il futuro del Milan? Sono stato lì prima di Natale per la partita col Genoa ed è stato orribile. Il milanista fatica ad accettare questa realtà"

In merito al futuro del Milan, l'ex attaccante rossonero Ruud Gullit ha spiegato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Come vede il futuro del Milan? Sinceramente, non lo so. Sono stato lì prima di Natale per la partita col Genoa ed è stato orribile, orribile. Il milanista fatica ad accettare questa realtà, non la riconosce.

Parlavo di Dna perché è fondamentale ritrovare la tua essenza, il gioco che fa parte della tua identità. Penso al Liverpool: è andato via Klopp, hanno preso Slot ma non si sono snaturati, la gente riconosce i tratti distintivi del club. Il Milan deve decidere cosa vuole essere e poi prendere l’allenatore e i giocatori per mettere in pratica questa idea".