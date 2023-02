Gullit sulla stagione del Milan: "Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno, stanno combattendo e soffrendo"

MilanNews.it

Ruud Gullit, ex giocatore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la stagione del Milan: "Come la giudico finora? Difficile. Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno. Magari perché nel 2021-22 ogni cosa è andata nel verso giusto, mentre adesso... In questa prima parte di stagione le cose sono state più difficili di quello che un po’ tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: in Champions hanno vinto l’andata degli ottavi contro il Tottenham. Vediamo come finisce".