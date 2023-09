Il Fenomeno si è sposato per la terza volta: Ronaldo dice sì a Celina Locks

L'hashtag è #CRwedding, ma Cristiano Ronaldo non c'entra. Le iniziali, infatti, sono quelle di Ronaldo Luís Nazário de Lima (il Fenomeno) e Celina Locks, che poche ore fa si sono sposati a Ibiza. Per l'ex giocatore di Milan, Real Madrid e Inter si tratta del terzo matrimonio, dopo quelli con Milene Domingues, Daniela Cicarelli (non ufficiale perché entrambi non avevano divorziato) e Maria Beatriz Anthony. La storia d'amore tra il due volte Pallone d'Oro e la modella e imprenditrice brasiliana (14 anni di differenza) dura da ben sette anni.