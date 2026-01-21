Juve-Kessie, Romano: "C'è stato un primo incontro con l'agente dell'ivoriano"

vedi letture

Fabrizio Romano è intervenuto su suo canale YouTube e ha dato questo aggiornamento sull'interesse concreto della Juventus per l'ex centrocampista rossonero Franck Kessie: "C'è stato un primo incontro tra la Juventus e l'agente di Franck Kessie, George Atangana. Non è un'operazione per gennaio, ma per l'estate. Kessie ha un'offerta importante di rinnovo da parte dell'Al-Ahli, ma dovrà fare una scelta di vita, cioè se restare in Arabia a guadagnare cifre importanti o se tornare in Europa.

Il suo agente sta parlando con diverse squadre europee, tra cui appunto anche la Juventus che ha avuto questo contatto diretto con il procuratore di Kessie per capire le sue intenzioni per il futuro e gli eventuali costi. Vedremo se e come la questione avanzerà, ma ripeto che non si tratta di un'operazione per oggi, ma eventualmente per l'estate. Se ne riparlerà più avanti, la Juventus si è comunque iscritta alla corsa per arrivare a Kessie che dovrà decidere se restare e rinnovare con l'Al-hli oppure se andare via a zero al termine di questa stagione".