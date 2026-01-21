Juventus, Kessie in cima alla lista per rinforzare il centrocampo in estate

La Juventus non sta pensando solo al mercato di gennaio, ma anche a quello estivo quando avrà dovrà rinforzare il centrocampo. I nomi che vengono seguiti dai dirigenti bianconeri sono diversi, ma in cima alla lista c'è un ex Milan: si tratta di Franck Kessie, che ha lasciato il Diavolo nel 2022 per andare al Barcellona e che ora gioca in Arabia Saudita all'Al-Ahli. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Il suo contratto con il club arabo scade il prossimo 30 giugno e dunque in estate il centrocampista ivoriano classe 1996 si potrà muovere a zero. La Juventus è alla finestra e sta tenendo vivi i contatti con gli agenti di Kessie che con la maglia del Milan ha collezione 223 presenze, ha segnato 37 gol e ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-2022.