L'Atalanta vince a Verona. Clamoroso gol sbagliato da De Ketelaere

L'Atalanta di Gianpiero Gasperini vince e convince a Verona grazie alla sola rete di Koopmeiners, portandosi così 4^ in classifica a quota 12 punti. E' comunque protagonista, questa volta in negativo, Charles De Ketelaere, in prestito dal Milan alla formazione bergamasca. Nel corso della ripresa il talento belga sciupa un'occasione clamorosa a porta vuota, di testa, su cross del migliore in campo Koopmeiners, sprecando così l'opportunità di chiudere la partita.