La Fiorentina perde ancora: riflessioni in corso su Stefano Pioli

vedi letture

Non finiscono i guai per Stefano Pioli: la Fiorentina ha perso ancora. I Viola sono stati sconfitti dal Lecce per 1-0 in casa in una delle due gare delle 15 della domenica di Serie A Enilive, all'interno del turno della decima giornata. La squadra toscana rimane ferma a 4 punti dopo dieci giornate, ancora senza alcuna vittoria in campionato. Sono arrivati 4 pareggi e 6 sconfitte: un ruolino di marcia davvero difficile da digerire per la formazione gigliata che in settimana si è separata da Daniele Pradè, direttore sportivo.

Ora le ore potrebbero essere contate anche per Stefano Pioli, ex tecnico rossonero. Per il momento, nel post gara di quest'oggi, il club Viola ha scelto la via del silenzio stampa. Intanto fuori dal Franchi, al temine della gara, i tifosi sono rimasti per contestare la squadra. Senza più Pradè e con una serie di risultati oltre ogni più nera aspettativa, il ritorno di Pioli sulla panchina della Fiorentina potrebbero essere già finita: sono in corso ore di riflessioni e presto ci saranno aggiornamenti.