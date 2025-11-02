Pancaro su Ancelotti: "Con lui al Milan un rapporto straordinario, è un grandissimo allenatore"

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio, Milan, Fiorentino e non solo, è stato ospite del podcast My Turnover su YouTube. Di seguito, ecco un estratto delle sue considerazioni sul rapporto vissuto con mister Carlo Ancelotti:

"Nel Milan ho trovato un gruppo di giocatori straordinari con cui ho legato subito, un allenatore straordinario come Ancelotti con il quale ho creato un bellissimo rapporto. Nel non voler andare via dalla Lazio poi sono stato fortunato nell’andare al Milan e vivere quel Milan lì per due anni”.

