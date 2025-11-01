Florenzi: "Senza coppe si allenta la tensione? Non sono d'accordo. Lo scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions"

vedi letture

In merito alla corsa scudetto, l'ex rossonero Alessandro Florenzi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore.

Se è vero che senza coppe si allenta la tensione? L’ho vissuto sulla mia pelle, non sono d’accordo. Secondo me lo scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions, e quindi siamo riusciti a lavorare meglio dal punto di vista fisico".

