Florenzi: "Senza coppe si allenta la tensione? Non sono d'accordo. Lo scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions"

Florenzi: "Senza coppe si allenta la tensione? Non sono d'accordo. Lo scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions"MilanNews.it
Oggi alle 18:12Gli ex
di Enrico Ferrazzi

In merito alla corsa scudetto, l'ex rossonero Alessandro Florenzi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore.

Se è vero che senza coppe si allenta la tensione? L’ho vissuto sulla mia pelle, non sono d’accordo. Secondo me lo scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions, e quindi siamo riusciti a lavorare meglio dal punto di vista fisico". 
 