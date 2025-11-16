Lapadula: "Sicuramente il Milan è stato il raggiungimento di un sogno. Ricordo il momento"

Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera ricordando il suo periodo in rossonero: ”Sicuramente il Milan è stato il raggiungimento di un sogno. Ricordo il momento, è stato motivo di grande emozione per me e per la mia famiglia. È stato un anno ricco di emozioni e ringrazio tantissimo il presidente Berlusconi per la fiducia e l’occasione che mi ha dato oltre a tutto il popolo rossonero per l’affetto”.