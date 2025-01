Leroy Abanda vola in Corea del Sud: l'ex Milan ha firmato col Suwon FC

È terminata l'avventura di Leroy Abanda in Grecia. Il terzino sinistro francese di origini camerunensi, 24 anni, risolve il contratto con l'OFI Creta e vola in Corea del Sud, dove si è legato al Suwon FC. Non sono noti i termini del nuovo accordo.

Abanda è una vecchia conoscenza della Serie A e dei colori rossoneri, pur non avendo mai giocato in prima squadra al Milan: arrivato a Milanello nel 2019 dalle giovanili del Monaco, fu successivamente ceduto in prestito al Neuchâtel Xamax ed all'US Boulogne, prima della cessione a titolo definitivo al Seraing nell'estate del 2022. Ha disputato 20 partite con l'Under-20 del Diavolo.