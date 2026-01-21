Longo scherza: "Il tweet di Gerry Scotti mi perseguita, tutti i miei amici non perdono occasione per rinfacciarmelo"

Samuele Longo, ex attaccante del Cagliari che vestito anche la maglia del Milan Futuro, in un’intervista concessa a FanPage ha parlato anche del famigerato tweet di Gerry Scotti che lo aveva paragonato a “Rombo di tuono” Gigi Riva:

“Questa cosa mi perseguita, tutti i miei amici non perdono occasione per rinfacciarmela. In un Cagliari-Modena di Coppa Italia (stagione 2014/2015, ndr) ho segnato una doppietta. Gerry Scotti, dal nulla, twittò: 'Il Cagliari ha un nuovo Rombo di Tuono (il soprannome di Gigi Riva, ndr): si chiama Samuele Longo, ha 22 anni. Segnatevelo, buonasera'.

Da quel momento in avanti tutti me lo ricordano. Io sinceramente non l’ho preso sul serio, anche perché Gigi Riva era qualcosa di inarrivabile per chiunque, ma è stato curioso. Per altro, non ho mai conosciuto Gerry, né avuto modo di confrontarmi con lui, evidentemente era rimasto impressionato dalla prestazione e dai gol. Fa comunque piacere, dai, anche se per anni quel tweet è diventato un’occasione per i miei amici per prendermi in giro”.