Lotta Scudetto, Tassotti: "Milan ha qualcosa in meno di Inter e Napoli, ma anche un grande vantaggio.."

E' intervenuto così Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan e vice di Oddo in Milan Futuro, a Rai Radio 1 sulle chance scudetto dei rossoneri. Ecco le dichiarazioni del "Tasso" Sulla stagione del Milan di Allegri:

"Se il Milan rimarrà attaccato diventerà una possibile candidata alla vittoria finale. A livello di rosa ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli, ma non avere le coppe è un bel vantaggio. Anche se non è una bella cosa, perché vuol dire che la stagione precedente è stata fatta male. Ma pensando al campionato, è un grande bel vantaggio concentrarsi solo sulla partita della domenica e arrivare con le energie giuste. Le altre invece dovranno giocare a marzo partite di coppa da dentro e fuori che tolgono tanto".