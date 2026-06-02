Milan-Allegri, rapporti tesi: il Diavolo gli ha proposto una buonuscita da 500mila euro

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Dopo l'esonero di poco più di una settimana fa, i rapporti tra il Milan e Massimiliano Allegri sono molto tesi. Il motivo? Per ora non c'è accordo nella trattativa per la risoluzione del contratto del livornese, senza la quale non può liberarsi dal Diavolo e firmare con il Napoli. Lo riferisce stamattina Repubblica che spiega che il club di via Aldo Rossi gli ha proposto una buonuscita da 500mila euro, mentre Max vuole molto di più. Alla fine, in un modo o nell'altro, un accordo verrà trovato perchè conviene ad entrambe le parti.

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners che ha annunciato lunedì 25 maggio l'esonero di Allegri: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".