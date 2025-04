MN - Evani: "Sorpreso dall'andamento del Milan, non è squadra"

Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ai microfoni di MilanNews.it, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Evani, che impressione le fa vedere il Milan in questa situazione?

"Devo dire che sono un po' sorpreso dall'andamento della squadra in campionato soprattutto ma anche nel percorso Champions, poteva andare direttamente agli ottavi di finale e invece non si è nemmeno qualificata nello spareggio contro una squadra nettamente alla portata. Sono più le colpe del Milan che i meriti degli altri, potevano fare molto di più. E in campionato l'andamento non è dei migliori, la squadra perde terreno, perde occasioni. È un peccato, sono convinto che la squadra sia individualmente valida ma nell'insieme non fanno squadra, non hanno uno spirito comune e non riescono ad essere sintonizzati verso l'obiettivo".

Da fuori che idea si è fatto dei problemi del Milan?

"Io credo che semplicemente il Milan non riesca ad essere squadra, non ha il furore agonistico, non è il pugile che cerca di attaccare. Ma se tu non presso il gioco lo subisci. E ormai troppe volte si prendono gol a inizio partita sbagliando delle letture abbastanza semplici. Vuol dire che c'è della disattenzione, della superficialità e non mi spiego il perché. Potevano pensare già al derby? Non so, anche perché quella contro il Napoli era una partita importante".