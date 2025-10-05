Nesta: "Gimenez? Credo che sia meglio di quello che abbiamo visto finora. Deve segnare di più"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole sull'attacco del Milan: "Sono innamorato di Leao, vorrei sempre averlo nella mia squadra. È uno che fa la differenza, Allegri deve trovare una chiave per renderlo continuo. Certo è che nei giocatori di talento prestazioni e continuità non vanno quasi mai d’accordo, se fai cose speciali non puoi farle per sempre. Rafa può migliorare nell’atteggiamento. Anche Nkunku è un buon giocatore.
E uno come Pulisic in Italia chi ce l’ha? Fortissimo, impressionante: può giocare largo, dietro la punta o in area. Permette tante scelte e porta gol, assist e corsa. Non gli si può chiedere di più. Gimenez? Credo che sia meglio di quello che abbiamo visto finora, è arrivato in un momento difficile. Ma se vuole ritagliarsi spazio deve segnare di più".
