Nesta sulla difesa del Milan: "Reparto costruito con logica. E con il lavoro di Allegri..."

vedi letture

L'ex difensore rossonero Alessandro Nesta ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la ritrovata solidità nella difesa del Milan: "Come per il centrocampo, le cose sono state fatte bene. A prescindere dalla potenza economica, è un reparto costruito con logica. Gabbia è dei tre quello che legge meglio le situazioni, è sveglio, ragiona. Ai lati ha due 'animali' come Pavlovic e Tomori che hanno forza e vanno anche a mordere in avanti. In più è ovvio che il lavoro dell’allenatore li abbia aiutati, così come il supporto dei centrocampisti. Troppi palloni l’anno scorso finivano direttamente addosso alle punte avversarie".

Su Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers, Nesta ha invece dichiarato: "Estupinan mi piaceva, l’ho seguito spesso avendo studiato il Brighton di De Zerbi: ha bisogno di compiti precisi e se ce l’ha, fa quello che gli è richiesto. Saelemaekers deve crescere individualmente".

