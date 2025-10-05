Sacchi: "Allegri allenatore intelligente. Condivido la scelta della difesa a tre"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così a Repubblica di Juventus-Milan di questa sera: "Che gara sarà? Spero più divertente di quella dello scorso anno. Ero a San Siro, accanto a Baresi e Massaro. Non fu un grande spettacolo (il 23 novembre 2024 finì 0-0, ndr). Oggi entrambe le squadre vivono un buon momento. I rossoneri stanno facendo benissimo, la Juve può crescere ma i risultati non sono così negativi. Mi piace Vlahovic, spero di vederlo in campo.

Se il Milan può vincere lo scudetto? È troppo presto per sbilanciarsi. Aspettiamo qualche altra settimana, ma i segnali sono positivi. Allegri ha saputo rimettere in sesto una squadra che arrivava da una stagione complicata. Condivido la scelta della difesa a tre, dà più protezione. Modric e Rabiot hanno garantito il cambio di passo. Vedremo quando sarà pronto Leao come verrà inserito. Allegri? È un allenatore intelligente. Sono contento se avrà successo con il Milan. Viviamo in un paese strano, dove tutti credono di sapere tutto".