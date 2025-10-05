Nesta non ha dubbi: "Questo è un Milan forte, con Allegri c'è stato un plus"

vedi letture

In merito all'inizio di stagione del nuovo Milan di Max Allegri, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Se mi aspettavo questo avvio di stagione del Milan? Sì. Anche la sconfitta iniziale: in Serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi: è arrivato Tare, un grande direttore sportivo che sa tanto di calcio, oltre a essere una grande persona. Per il club è un plus. E poi il ritorno di Allegri, che in queste situazioni dà il meglio di sé. È in gamba, sa mettere a posto le cose, sistemare i giocatori nelle posizioni giuste, identificare e valorizzare le caratteristiche di ognuno, restituire ordine dove c’era il caos. E non scordiamo un altro aspetto chiave: la squadra è forte.

Se il Milan può puntare allo scudetto? La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo scudetto, ma non è che non possa farlo. Chi vedo più attrezzato? L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno, il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione".