Nesta sul Milan: "La squadra è forte. Allegri? Sa restituire ordine dove c’era il caos e valorizzare i giocatori"

vedi letture

In merito all'inizio di stagione del nuovo Milan di Max Allegri, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se mi aspettavo questo avvio di stagione del Milan? Sì. Anche la sconfitta iniziale: in Serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi: è arrivato Tare, un grande direttore sportivo che sa tanto di calcio, oltre a essere una grande persona. Per il club è un plus. E poi il ritorno di Allegri, che in queste situazioni dà il meglio di sé. È in gamba, sa mettere a posto le cose, sistemare i giocatori nelle posizioni giuste, identificare e valorizzare le caratteristiche di ognuno, restituire ordine dove c’era il caos. E non scordiamo un altro aspetto chiave: la squadra è forte.

Se il Milan può puntare allo scudetto? La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo scudetto, ma non è che non possa farlo. Chi vedo più attrezzato? L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno, il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione".

