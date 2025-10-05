Nesta su Modric: "Vederlo in campo è una bellezza. Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha parlato così di Luka Modric e di Adrien Rabiot: "Modric? Vederlo in campo è una bellezza, mi ha entusiasmato. Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Con lui il Milan è certamente più forte. La squadra ha perso Theo ma in tanti altri ruoli è più competitiva. Con altri due-tre pezzi diventa ancora più interessante: mi auguro che questo sia un punto di partenza. Cosa manca? Un difensore, un attaccante anche se capisco che è difficile prenderne di bravi, e sulle fasce".

Su Luka aggiungo che non pensavo corresse così tanto, con il Napoli usciva e rientrava, sporcava le linee di passaggio e poi tornava in posizione. Ha un’intelligenza che hanno in pochi, ha il calcio nella testa, è lì che è diverso. Finché tiene palla può giocare fino a 70 anni. Rabiot è un altro giocatore speciale perché fa tutte e due le fasi: copre tanto campo, palleggia, attacca, ha un motore notevole. Con Fofana formano un pacchetto completo, un centrocampo in cui c’è tutto, corsa, forza e intelligenza".

