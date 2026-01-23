Pancaro: "Il Milan può provare a competere anche per vincere lo scudetto"
Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista a lazionews24.com nella quale ha parlato anche del Milan di Max Allegri. Ecco le sue parole: "Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso che possa provare a competere anche per vincere lo scudetto. Sicuramente una delle favorite per un piazzamento in Champions".
Di seguito il programma completo della 22^ giornata:
VENERDÌ 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
