Pancaro: "Il Milan può provare a competere anche per vincere lo scudetto"

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista a lazionews24.com nella quale ha parlato anche del Milan di Max Allegri. Ecco le sue parole: "Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso che possa provare a competere anche per vincere lo scudetto. Sicuramente una delle favorite per un piazzamento in Champions".

