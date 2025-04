Panchina Milan, Sala non ha dubbi: "Prenderei Italiano, mi piace molto"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Gianluigi Sala, ex difensore rossonero, ha parlato così del finale di stagione che attende il Milan e anche del futuro della panchina milanista: "La risalita in campionato è possibile, al netto di un filotto di vittorie. Bisogna andare forte per arrivare in Europa, pur sapendo che la semifinale contro l’Inter va affrontata al massimo".



Su chi punterei come futuro allenatore del Milan? Mi piace molto Italiano.

È giovane ma ha già ottenuto ottimi risultati in tutte le squadre che ha allenato, dimostrando di avere idee brillanti. Prenderei lui".