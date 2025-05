Pato: "Tornerei a giocare solo per il Milan". E sui tanti infortuni...

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato, ex giocatore rossonero, ha parlato così della sua carriera da calciatore: "L’ultima partita è del 21 settembre 2023, ma continuo ad allenarmi da solo. Tornerei solo per il Milan. Ho fatto tante esperienze nella mia carriera: alcune belle, altre deludenti. Ho gioito, ho sofferto, ho imparato. Sono cresciuto come uomo e non solo come calciatore. Adesso guardo le cose sotto un altro punto di vista, ma vorrei davvero indossare di nuovo la maglia del Milan e lo farei con grandissimo impegno e serietà.

I tanti infortuni? Non ero fragile, mi allenavo bene, curavo l’alimentazione, ero disciplinato. Nella mia famiglia tutti erano fisicamente forti. Probabilmente sono cresciuto velocemente e avrei avuto bisogno di fare esercizi specifici che mi aiutassero a non correre rischi. Ogni volta che mi fermavo perdevo forza e massa muscolare. Avevo una struttura particolare, che forse non è stata assecondata abbastanza: in partita facevo numerosi scatti da 34-35 chilometri orari".