Pres. Ternana: "Abate in scadenza? C'è stima e fiducia reciproca, ora non ci pensiamo"

Giornata di conferenza stampa in casa Ternana, con il presidente Stefano D’Alessandro che ha tracciato il consueto bilancio di fine anno, parlando quando si avvicinano anche i 100 giorni della sua presidenza. La squadra è al momento in vetta nel Girone B di Serie C, con mister Ignazio Abate che si sta dimostrando principale fautore di questo capolavoro.

Contratto in scadenza per il tecnico, ma su questo è sereno il presidente: "Il contratto in scadenza? Con il mister non c’è bisogno di parlarne perché c’è un rapporto di stima e fiducia reciproca che è superficiale affrontare il discorso, non credo che sia quello il problema col mister. Ha portato la squadra anche nei momenti difficili. Poi andrà affrontato ma ora non ci pensiamo perché abbiamo un unico obiettivo".