PSG, grandi dubbi sul futuro di Donnarumma: su Gigio ci sono anche Bayern Monaco e Real Madrid

Gianluigi Donnarumma ha il contratto in scadenza con il PSG tra un anno e per ora non c'è ancora traccia di un accordo per il rinnovo. Dopo la finale di Champions League, vinta 5-0 contro l'Inter, l'ex protiere rossonero ha risposto così sul suo futuro: "Non so se resto. Vedremo nei prossimi giorni, ora penso alla Nazionale". Parole che lasciano aperta anche la possibilità di un addio in questo mercato estivo.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che a Donnarumma non mancano certamente gli estimatori come per esempio il Bayern Monaco e il Real Madrid, i quali devono cercare a breve i sostituti rispettivamente di Neuer e Courtois. Occhio poi anche alle grandi della Premier League visto che da quelle parti la fama di Gigio raccoglie tantissimi consensi.