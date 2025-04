Sala: "Mi piacciono Gabbia e Pavlovic. Ripartirei da loro"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:13 Gli ex

Intervistato da Tuttosport, l'ex difensore rossonero Gianluigi Sala ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e sulla difesa del Milan:

Su Leao: "Se il Milan è Rafa-dipendente? Assolutamente sì. Quando gira Leao, il Milan vola. Dai grandi campioni non si può prescindere: come l’Inter non rinuncia mai a Lautaro e Thuram nelle grandi partite, i rossoneri devono fare lo stesso con Leao. Dev’essere sempre titolare; perché fa la differenza e determina".

Sulla difesa: "Mi piacciono Gabbia e Pavlovic. Ripartirei da loro. Sono ancora giovani e qualche errore d’inesperienza ci può stare, ma sono convinto che alla lunga possano arrivare al top. Darei loro fiducia e soprattutto continuità: solo così possono imporsi".