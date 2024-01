Salernitana, per l'attacco spunta il nome di Mario Balotelli

Secondo quanto riferisce tuttosalernitana.com, ci sarebbe stata nelle scorse ore una chiachiarata tra Walter Sabatini, dg della Salernitana, e Mario Balotelli per il possibile ritorno in Italia dell'ex attaccante del Milan. Il direttore generale è riuscito a convincere lo scettico Iervolino in merito alla bontà dell’operazione e all’utilità dell’giocatore in uscita dall’Adana Demirspor.

Dopo l'esperinza in Svizzera al Sion, Mario Balotelli in estate è tornato a vestire la maglia dell'Adana Demirspor, club allenato in passato da un'altra ex conoscenza del mondo Milan, ovvero Vincenzo Montella. L'attaccante italiano in Turchia si trova molto bene ma, come confessato dall'agente Enzo Raiola alla rubrica di DAZN Croquetas, il suo sogno è quello di tornare in Italia.