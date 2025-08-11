Serena: "Vlahovic? Una grande potrebbe rilanciarlo e Allegri lo conosce, ma non so se potrà portarlo al Milan"
In merito al futuro di Dusan Vlohovic, l'ex attaccante Aldo Serana ha rilasciato queste parole ai microfoni de Il Giornale: "Ha uno stipendio da Premier e l'anno prossimo sarà libero. Alla Juve si è avvitato psicologicamente, quel numero 9 pesa tantissimo e lo so. Una grande potrebbe rilanciarlo e Allegri lo conosce, ma non so se potrà portarlo al Milan.
Per la Juve, David a 25 anni e parametro zero è un bel colpo, ma non è un centravanti completo. Il punto di domanda è Kolo Muani, dubito che il Psg voglia svenderlo. La situazione è complessa".
