Di Marzio: "Pavia, tentativo per Mario Balotelli"
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il Pavia starebbe facendo un tentativo per Mario Balotelli, ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con il Genoa lo scorso 30 giugno.

Il Pavia parteciperà al prossimo campionato di Serie D ed è inserito nello stesso girone del Milan Futuro