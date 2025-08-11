Balotelli: "Interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per l'Inter perché il mio idolo era Ronaldo, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il Milan"
MilanNews.it
Mario Balotelli, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così della sua esperienza nelle due squadre milanesi: "Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi. Se sono interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa".
Sul Milan attuale ed in particolare sul ritorno in rossonero di Max Allegri e su quello sempre più probabile di Adriano Galliani, Balotelli ha dichiarato: "Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti".
Pubblicità
Gli ex
Balotelli: "Interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per l'Inter perché il mio idolo era Ronaldo, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il Milan"
Le più lette
1 Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"
Primo Piano
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com