Balotelli: "Camarda? Sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce"
In merito al problema dei pochi attaccanti italiani di qualità che ci sono in circolazione, l'ex rossonero Mario Balotelli ha spiegato: "È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono. Pio Esposito, Francesco Camarda e Lorenzo Venturino? Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia.
Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio. Conosco suo fratello Seba e l’ho visto più volte dal vivo a Brescia. Ha tutto per sfondare. Mi auguro che si faccia spazio nell’Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio".
