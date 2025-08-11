Balotelli: "Camarda? Sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce"

MilanNews.it
Enrico Ferrazzi

In merito al problema dei pochi attaccanti italiani di qualità che ci sono in circolazione, l'ex rossonero Mario Balotelli ha spiegato: "È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono. Pio Esposito, Francesco Camarda e Lorenzo Venturino? Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia. 

Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio. Conosco suo fratello Seba e l’ho visto più volte dal vivo a Brescia. Ha tutto per sfondare. Mi auguro che si faccia spazio nell’Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio".
 