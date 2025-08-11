Balotelli sul Milan: "Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti"

Mario Balotelli, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così della sua esperienza nelle due squadre milanesi: "Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi. Se sono interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa".

Sul Milan attuale ed in particolare sul ritorno in rossonero di Max Allegri e su quello sempre più probabile di Adriano Galliani, Balotelli ha dichiarato: "Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti".

