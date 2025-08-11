Serena su Ricci: "Avere accanto uno come Modric può farlo crescere"

vedi letture

Aldo Serena, ex attaccante, tra le altre, del Milan, ha commentato così a Il Giornale l'arrivo in rossonero di Luka Modric: "Il Milan lo ha preso con Ricci, che mi piace nel corto e deve migliorare nel passaggio lungo. Avere accanto uno come Modric può farlo crescere. Magari l'esperimento di Allegri con Leao centrale pagherà, ma io parlo di programmazione.

Camarda è forte, ma è stato mandato a Lecce e aver speso 30 milioni a gennaio per Gimenez è stato un contentino per il pubblico. La squadra deve essere data a chi ci ha giocato e porta avanti una tradizione: chi meglio di Sartori, che negli ultimi 20 anni è stato lucido, attento e innovativo?".

