Serginho e il lavoro da osservatore del Milan: "Ho visto Thiago Silva e..."

Serginho, ex giocatore rossonero, intervistato da Radio Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’esperienza da osservatore per il Milan: “Quando ho smesso nel 2008 mi hanno chiamato Galliani insieme a Leonardo che erano i due direttori, dicendomi che serviva un ambasciatore in Brasile, non solamente per creare un gruppo di scouting in Sudamerica, ma anche per Fondazione Milan. Abbiamo creato il Milan Junior Camp, era una squadra molto seguita.

Avevo un gruppo di due ragazzi che facevano scout e andavano in tutto il Sudamerica a vedere giocatori di qualità. Abbiamo visto Thiago Silva e tanti giocatori, alla fine abbiamo avuto l’opportunità di arrivare a Thiago. Ho lavorato tanto con il Milan, il Milan è la mia casa. Anche oggi ho questo rapporto con il Milan, non con la dirigenza perché non conosco la parte americana, ma ho rapporto con i ragazzi italiani rimasti“.