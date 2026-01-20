Sfortuna nera per Pellegri: l'ex Milan si è rotto nuovamente il ginocchio
La sfortuna nera non smette di perseguitare Pietro Pellegri, attaccante dell'Empoli con una breve parentesi nel suo passato anche al Milan. Il centravanti classe 2001 ha subito un altro grave infortunio dopo il weekend: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nel dicembre 2024 Pellegri aveva già dovuto scontrarsi con questa durissima realtà. L'attaccante, come comunicato dal suo club, è già stato operato e inizierà il percorso di riabilitazione.
Il comunicato ufficiale dell'Empoli: "Empoli Football Club comunica che questa mattina il calciatore Pietro Pellegri è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito. L’atleta, dopo alcuni giorni di degenza ospedaliera, inizierà fin da subito il percorso riabilitativo. Forza Pietro!".
