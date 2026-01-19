Strepitoso Jovic! Segna quattro gol nel derby di Atene (mentre il 9 attuale del Milan faceva il primo a San Siro)

Mentre il 9 attuale del Milan metteva a segno a San Siro la prima rete in maglia rossonera, quello vecchio segnava ben quattro gol nel derby di Atene: Luka Jovic, ex attaccante rossonero, infatti, ha messo a referto un poker con l'Aek Atene contro il Panathinaikos.

I 9 DEL MILAN

Niclas Fullkrug indossa la maglia numero 9 nella sua nuova avventura al Milan. Un numero di certo non banale quello scelto dall'attaccante. Il "9" è uno dei più iconici nel mondo del calcio e nella storia dei rossoneri non sono certo mancati i giocatori che gli hanno reso onore, da Gunnar Nordahl fino a Filippo Inzaghi.

Ecco, dopo il ritiro di quest'ultimo le cose non sono andate sempre al meglio, tanto che c'era chi aveva iniziato a parlare di una vera e propria maledizione. Una maledizione che però ha certamente rotto Oliver Giroud, decidendo con i suoi gol l'ultimo Scudetto vinto con Pioli. Certo, la lista dei giocatori che hanno succeduto SuperPippo fa comunque effetto considerando le aspettative su alcuni di loro all'arrivo, ma Fullkrug non ha badato alla scaramanzia ed ha scelto il numero prediletto.

Tutti i giocatori che hanno indossato la maglia numero 9 del Milan dopo l'addio al calcio di Filippo Inzaghi: - Alexandre Pato (2012/13) - Alessandro Matri (2013/14) - Fernando Torres (2014/15) - Mattia Destro (2014/15) - Luiz Adriano (2015/16) - Gianluca Lapadula (2016/17) - André Silva (2017/18) - Gonzalo Higuain (2018/19) - Krzystof Piatek (2019/20) - Mario Mandzukic (2020/21) - Oliver Giroud (2021/22 e 2023/24) - Luka Jovic (2024/25)