Tanti auguri a Rino Gattuso che oggi compie 45 anni

Oggi è il compleanno di Rino Gattuso, ex centrocampista ed ex allenatore del Milan: l'attuale tecnico del Valencia compie infatti 45 anni. Da giocatore, con la maglia rossonera, ha giocato 468 partite, nelle quali ha 11 gol. Il suo palmares milanista è il seguente: due Champions League (2003, 2007), una Coppa Italia (2003), due Supercoppe Europee (2003, 2007), due Scudetti (2003-04, 2010-11), due Supercoppe Italiane (2004, 2011) e un Mondiale per Club (2007).