Tanti auguri Theo Hernandez! Il francese compie 29 anni

Theo Hernandez, ex terzino del Milan, festeggia oggi il compleanno e compie 29 anni: tanti auguri al treno francese!

Oggi si festeggia: Theo Hernandez, ex grande terzino del Milan, compie 29 anni. Compleanno per il francese che, dalla scorsa estate, veste la maglia dell'Al Hilal in Arabia Saudita, allenato dall'ex tecnico interista Simone Inzaghi. Theo lasciò il Milan dopo una bella storia d'amore durata per sei stagioni e che ha avuto il suo culmine, come per tanti rossoneri ed ex di questi anni, con la vittoria dello Scudetto nel 2022. Poi i rapporti con il club sono andati a deteriorarsi e Theo ha lasciato il Milan poco più di un anno fa.

Theo Hernandez arrivò nell'estate del 2019 a Milano come scommessa del direttore sportivo Paolo Maldini che, visto anche il ruolo di terzino sinistro e la nomea di bad boy, lo accolse sotto la sua ala protettiva. Ed è stata proprio questa fiducia a far sbocciare il talento di Theo che era rimasto soffocato a Madrid, sia lato Atletico che lato Real. In sei stagioni Hernandez ha giocato 262 partite ma soprattutto ha segnato 34 gol divenendo il difensore del Milan con più gol della storia in Serie A. In rossonero ha vinto un campionato e una Supercoppa Italiana da assoluto protagonista.