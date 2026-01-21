Tassotti su Allegri: "Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco"
Mauro Tassotti, ex terzino rossonero, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 e ha parlato anche di Max Allegri e del suo Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:
Dopo Como-Milan si è riaperta il dualismo risultatisti-giochisti. Lei ha avuto Sacchi e Capello: come definirebbe oggi Allegri?
"Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco. Anche perché sa che se una squadra gioca bene ha più possibilità di vincere. Max è un amante di una squadra equilibrata, ma non credo che Fabregas non lo sia. È un piacere vedere il Como, squadra che guardo spesso. Credo si possa prendere ispirazione da quella squadra. Secondo me giocare bene aiuta a vincere. Chi gioca male, vince meno".
Cosa deve fare il Milan per tornare competitivo a livello europeo?
"Deve tornare a cercare di tenere i giocatori più bravi, cosa che non è stato possibile negli ultimi anni. Mi vengono in mente Tonali e Reijnders: quando diventano forti, questi giocatori devi tenerli, se vuoi competere per la Champions".
