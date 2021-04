Tassotti su Mandzukic: "Può essere una buona soluzione, ma la squadra lo deve supportare"

In merito alla probabile maglia da titolare per Mario Mandzukic questa sera contro la Lazio, Mauro Tassotti, ex terzino rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "È un giocatore importante, anche se non sarà al top. Può essere una buona soluzione per dare peso all’attacco senza Ibra, a patto che la squadra lo supporti: Mario ha tempi e colpi giusti, ma deve avere i compagni vicino. Leao ha faticato da prima punta ma sa fare male a gara in corso".