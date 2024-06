Tassotti torna sull'addio di Maldini: "Non ho capito la scelta, si sono dati una zappa sui piedi"

Mauro Tassotti, ex storico difensore e allenatore del Milan è intervenuto così ai microfoni di TvPlay durante l'appuntamento "The Lunch Dance". Queste le sue considerazioni in merito all'addio di Paolo Maldini in rossonero:

Non capisco la scelta di allontanare Maldini, si sono dati una zappa sui piedi: “Mi dispiace per Paolo Maldini, ma mi dispiace anche per il Milan. Chi ci ha rimesso è proprio il club. Non ho capito questa scelta (esonero in estate 2023 ndr). Maldini era la persona più giusta da mettere in quel ruolo in società, era la persona ideale per il Milan per l’immagine che porta nel mondo. Si sono dati una zappa sui piedi. Mi sembra che pochi l’han capita. Qualcosa sarà successo. Paolo ha riportato lo Scudetto, ha portato giocatori importanti, ha abbassato il monte ingaggi. Non possono imputargli di aver acquistato De Ketelaere, costato per qualcuno troppo, ma ora all’Atalanta sta facendo bene".