Thiago Motta bacchetta Saelemaekers: "Non mi piace quando si butta a terra"

Il Bologna di Thiago Motta non può più essere una sorpresa, anche perché 51 punti in 27 partite non si fanno per caso. Oggi, in un campo difficile come il Gewiss Stadium di Bergamo, dove il Milan ha perso lo scorso dicembre, i rossoblù hanno dimostrato non solo di avere carattere ma anche di meritarsi l'attuale e solitario quarto posto in classifica, consolidato ulteriormente con la vittoria in rimonta contro l'Atalanta.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Bergamo, oltre a rispondere alle consuete domande inerenti alla sfida, Thiago Motta ci ha tenuto a 'bacchettare' l'ex Milan Alexis Saelemaekers per un comportamento a lui poco gradito. L'allenatore degli emiliani ha infatti detto: "Mi arrabbio quando Saelemeakers si butta a terra. E' una cosa che non mi piace, lui lo sa molto bene. Io voglio che i calciatori restino in piedi e giochino: sono fatti per questo. E' una delle poche cose per cui posso arrabbiarmi. E' anche una questione di rispetto del gioco, dello spettacolo, degli avversari e dell'arbitro".