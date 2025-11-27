Zambrotta è tornato a casa dopo l'operazione alle gambe. Il post social

Nei giorni scorsi, Gianluca Zambrotta è finito sotto i ferri per un'operazione alle gambe e risolvere così il problema delle "gambe a parentesi". Oggi l'ex terzino rossonero è tornato a casa e ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno dedicato un pensiero dopo l'intervento. Ecco il suo post su Instagram: "Ciao a tutti, grazie davvero per l’affetto di questi giorni. Siete stati tantissimi: non sono riuscito a rispondere a tutti, ma vi ho letti uno per uno. Oggi sono a casa e tutto sta andando come deve. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni… piano piano ma dritto… Zambro".