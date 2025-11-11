Zambrotta: "Inter e Roma finora le squadre più strutturate. Il Milan..."

In merito alla corsa scudetto, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha dichiarata a Tuttosport: "Siamo appena all'inizio, difficile fare un quadro preciso. Al momento le squadre più strutturate sembrano essere l'Inter e la Roma, che stanno facendo meglio rispetto alle altre. E non lo dico perché sono in testa alla classifica. Poi di conseguenza viene il Milan di Allegri, mentre il Napoli l'ho visto un po' in difficoltà in questo ultimo periodo ma ha i mezzi per riprendersi. In questo contesto si sono possono inserire anche altre squadre".

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

Inter 24 punti (11 partite giocate)

Roma 24 (11)

Milan 22 (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)