Serie A Women, alle 18 Como-Milan. Le parole di Coach Bakker

Oggi alle 18 il Milan Femminile sarà impegnato sulla campo del Como nella gara valida per la 6^ giornata della Serie A Women. Il club rossonero, attraverso il suo sito ufficiale, ha presentato così la partita delle rossonere: "Weekend importante per le rossonere di Suzanne Bakker, reduci da un ottimo momento di forma. Il calendario propone l'impegno esterno sul campo di Seregno, casa del Como Women. Affrontiamo una realtà ormai consolidata del nostro campionato, a pari punti con noi in classifica. Ci attende una sfida aperta, equilibrata, da vivere: calcio d'inizio in programma per le 18.00 di sabato 15 novembre. Avviciniamoci alla 6ª giornata di Serie A Women 2025/26 con la nostra tradizionale Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Due vittorie consecutive, e di peso, per le rossonere negli ultimi due impegni: 4-2 alla Lazio e 2-1 alla Juventus. La squadra sta bene, è in fiducia e ha mostrato ottime cose in queste prime cinque giornate di campionato, non solo sul piano dei risultati. 9 punti in 5 giornate, e tanto margine ancora per crescere. Alle assenti di settimana scorsa - Babb, Zanini, Stokić, Soffia e Sorelli - si aggiunge Park, alle prese con una fascite plantare. Recuperata capitan Grimshaw, già in campo nel finale contro la Juventus. Con già 12 gol all'attivo, affrontiamo una delle migliori difese del campionato, 6 reti subite: servirà uno sforzo ulteriore, anche nel confermare la buona prova difensiva offerta contro la Juventus.

Così Coach Bakker alla vigilia: 'Forti delle ultime due vittorie, entreremo in campo molto unite domani. Ci vorranno piena concentrazione, determinazione e fiducia nel nostro piano partita. Arriviamo pronte a questa sfida'".