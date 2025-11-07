Serie A Women, il programma della 5^ giornata: domani Milan-Juventus

Il sito della FIGC riporta il programma della 5^ giornata della Serie A Women: "La quinta giornata della Serie A Women Athora si snoda su tre giorni. E ad aprirla sarà proprio la capolista, impegnata poi martedì al Tre Fontane contro le norvegesi del Valerenga nella terza giornata della UEFA Women’s Champions League: venerdì alle 20 la Roma fa visita alla Fiorentina, contro cui ha perso solo una delle 20 sfide di Serie A, il 20 aprile del 2019. Le giallorosse, con il Lione, sono rimaste una delle due squadre con il 100% di vittorie nei cinque principali europei, un record da provare a conservare al Viola Park contro una squadra che, dopo la sconfitta di Napoli all’esordio, arriva da tre risultati utili consecutivi: pareggio con l’Inter, vittoria con il Milan e a Sassuolo. Fiorentina che sta puntando anche sulle giovani italiane: oltre Maya Cherubini, si è infatti affacciata in prima squadra anche Emma Lombardi.

SABATO Il programma della giornata proseguirà sabato con altre due sfide: alle 12.30 tocca a Inter-Sassuolo, con le nerazzurre che cercano di ritrovare un gol mancato nelle ultime due partite, quella pareggiata 0-0 contro il Parma e quella persa 3-0 a Roma. Già sette i punti di ritardo rispetto alla vetta della classifica per la squadra di Piovani, che affronterà il suo passato, avendo guidato il Sassuolo per sei stagioni dal 2018 al 2024. Alle 14, a Fiorenzuola, ecco Milan-Juventus, con le rossonere che arrivano da due risultati pirotecnici: prima la sconfitta per 4-3 sul campo della Fiorentina, poi il riscatto con il 4-2 alla Lazio. Bianconere in serie vincente da due gare (successo a Formello e in casa contro la Ternana) e imbattute in 14 delle sfide di Serie A contro il Milan (11 vittorie e 3 pareggi): la squadra di Canzi, che in settimana ha visto l’ufficialità del rinnovo fino al 2027 di Barbara Bonansea, va a caccia del terzo successo di fila che in Serie A manca dal periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025.

DOMENICA Tre le gare in programma domenica e che chiuderanno la giornata. Si parte alle 12.30 con Ternana Women-Como Women, in cui le umbre cercheranno di conquistare il loro primo punto stagionale, contro un’avversaria che fino a questo momento non ha invece conosciuto mezze misure: due vittorie (contro Juventus e nell’ultimo turno contro un’altra neopromossa, il Genoa) e due sconfitte, contro Lazio e Sassuolo. Alle 15 ecco Lazio-Napoli Women, sfida già giocata in questo inizio di stagione nella fase a gironi della Serie A Women’s Cup (2-1 per le biancocelesti di casa): la squadra di Grassadonia ha perso le ultime due partite contro Juventus e Milan, quella di Sassarini è ancora imbattuta lontano da Cercola (successo a Narni contro la Ternana, pareggio a Parma) e va in gol da sette partite di fila. Alle 20.30 chiude Genoa-Parma, sfida tra neopromosse: cinque punti per le gialloblù, reduci da tre risultati utili consecutivi dopo il ko al debutto contro la Roma, mentre le rossoblù di De La Fuente hanno vinto l’ultima a La Sciorba, proprio contro un’altra neopromossa. Si affrontano in questo match la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva nella Serie A in corso (il Genoa, quattro) e una delle due che hanno realizzato il 100% delle loro reti da fermo: il Parma (3/3), insieme al Sassuolo (2/2)".